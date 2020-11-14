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14 ноября 2020, 13:19 625

В Житомирской области предприниматели перекрыли международную трассу

14 ноября 2020, 13:19 625
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Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу через дорогу
Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу через дорогу
Фото: УНИАН
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Предприниматели из города Овруч Житомирской области перекрыли международную трассу М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский.

Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на главу прессслужбы Нацполиции в Житомирской области Аллу Ващенко, передает RegioNews.

Сейчас перекрыта трасса Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский в городе Овруч. Около 50 человек участвует в акции. Организовано движение транспорта в объезд", - сказала Ващенко.

Протестующие выступают против решения правительства о введении карантина выходного дня и требуют разрешить им работать не только в будни.

Напомним, в Черновцах из-за карантина сотни предпринимателей перекрыли дорогу, они требуют разрешить им работать в выходные.

Житомир Житомирская область дороги протест карантин предприниматели
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