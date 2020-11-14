В Житомирской области предприниматели перекрыли международную трассу
Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу через дорогу
Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу через дорогу
Предприниматели из города Овруч Житомирской области перекрыли международную трассу М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский.
Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на главу прессслужбы Нацполиции в Житомирской области Аллу Ващенко, передает RegioNews.
Сейчас перекрыта трасса Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский в городе Овруч. Около 50 человек участвует в акции. Организовано движение транспорта в объезд", - сказала Ващенко.
Протестующие выступают против решения правительства о введении карантина выходного дня и требуют разрешить им работать не только в будни.
Напомним, в Черновцах из-за карантина сотни предпринимателей перекрыли дорогу, они требуют разрешить им работать в выходные.
Во Львове полиция заблокировала работу крупнейших рынков - что происходитВсе новости »
14 ноября 2020, 13:04Комиссия "заболела": в Днепре не ввели карантин выходного дня
14 ноября 2020, 12:47В Черновцах из-за карантина сотни предпринимателей перекрыли дорогу
14 ноября 2020, 12:01
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого
Второй тур в Луцке: получит ли город мэра "из-под Палицы"