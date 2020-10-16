Карантин в Украине: какие ограничения будут действовать для "красных" регионов

15 октября в Украине установили новое эпидемическое зонирование, которое будет действовать с 19 октября

15 октября в Украине установили новое эпидемическое зонирование, которое будет действовать с 19 октября

Рixabay

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения по регионам "красной зоны" карантина. Во всех из них разрешается работа общественного транспорта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на постановление на сайте Кабинета министров.

В документе говорится об исключениях для каждого отдельного региона относительно ограничений, установленных для "красной зоны" в пункте 15 постановления №641 от 22 июля.

Во всех регионах, которые с 19 октября будут в "красной" зоне", разрешено продлить работу общественного транспорта.

Также во всех регионах, кроме Донецкой области, разрешена работа торгово-развлекательных центров и различных магазинов (не только с товарами первой необходимости, медикаментами и удобрениями).

В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

В Донецкой области разрешено посещение учреждений и учреждений, оказывающих социальные и реабилитационные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельствами.

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа учреждений образования (школ, колледжей, вузов).

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.

В Киевской области разрешена работа других развлекательных заведений.

Кроме всего этого, разрешена работа тех учреждений, которые изначально предусмотрены постановлением Кабмина от 22 июля - банков, страховых агентств, медицинских и ветеринарных учреждений, заправок, станций техобслуживания автомобилей, компьютерных сервисов, ремонта бытовой техники и почтовых отделений, а также работа общественного питания на вынос и доставку.

Напомним, накануне государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября. 8 областных центров отнесены к "красной" зоны эпидемической опасности: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

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