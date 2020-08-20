"Люди не имеют за что жить": мэр Самбора просит ослабить в городе карантин

Через карантин город недополучает около 40 млн грн

Через карантин город недополучает около 40 млн грн

Фото из открытых источников

Городская власть Самбора Львовской области не согласна с отнесением к "красной" карантинной зоны и требует ослабить ограничения.

Как сообщает RegioNews, об этом рассказал мэр Самбора Юрий Гамар в эфире "24 канала".

По словам городского головы, Самбор придерживается всех карантинных правил "красной зоны". Однако из-за некоторых ограничений люди "оказались на грани выживания".

"Мы просим нас понять и дать возможность промышленной группе торговать, потому что за полгода люди оказались на грани выживания", — сказал он.

"У нас просьба, чтобы к нам прислушивались, потому что у людей нет средств к существованию. Мы просим, чтобы малый и средний бизнес могли зарабатывать и кормить свои семьи", — добавил мэр.

Гамар пояснил, что из-за карантина город, как и вся Украина, недополучает значительную часть доходов бюджета, примерно 40 млн грн.

"Мы придерживаемся всех требований "красной" зоны, но единственное, что мы просим, чтобы предприниматели, промышленная группа, имели возможность торговать, а кафетерии работали на террасах", — отметил городской голова.

Известно, что 17 августа Самборская городская рада отказалась усиливать карантин.

Также сообщалось, что на мэра Самбора составили протокол за нарушение карантина.