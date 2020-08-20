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20 августа 2020, 10:10 2

"Люди не имеют за что жить": мэр Самбора просит ослабить в городе карантин

20 августа 2020, 10:10 2
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Через карантин город недополучает около 40 млн грн
Через карантин город недополучает около 40 млн грн
Фото из открытых источников
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Городская власть Самбора Львовской области не согласна с отнесением к "красной" карантинной зоны и требует ослабить ограничения.

Как сообщает RegioNews, об этом рассказал мэр Самбора Юрий Гамар в эфире "24 канала".

По словам городского головы, Самбор придерживается всех карантинных правил "красной зоны". Однако из-за некоторых ограничений люди "оказались на грани выживания".

"Мы просим нас понять и дать возможность промышленной группе торговать, потому что за полгода люди оказались на грани выживания", — сказал он.

"У нас просьба, чтобы к нам прислушивались, потому что у людей нет средств к существованию. Мы просим, чтобы малый и средний бизнес могли зарабатывать и кормить свои семьи", — добавил мэр.

Гамар пояснил, что из-за карантина город, как и вся Украина, недополучает значительную часть доходов бюджета, примерно 40 млн грн.

"Мы придерживаемся всех требований "красной" зоны, но единственное, что мы просим, чтобы предприниматели, промышленная группа, имели возможность торговать, а кафетерии работали на террасах", — отметил городской голова.

Известно, что 17 августа Самборская городская рада отказалась усиливать карантин.

Также сообщалось, что на мэра Самбора составили протокол за нарушение карантина.

карантин коронавирус Минздрав Львовщина мэр
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