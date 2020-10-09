Суммы и Канев – красные, Киев – оранжевый: в Украине обновили карантинные зоны

Обновленное зонирование начнет действовать с понедельника, 12 октября

Обновленное зонирование начнет действовать с понедельника, 12 октября

Фото из открытых источников

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором приняли решение о новом карантинном зонировании в Украине.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу министра Кабинета министров Олега Немчинова.

С 00 часов 00 минут 12 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев перешел в оранжевую зону! В красную зону будут отнесены: - город Канев Черкасской области; - город Сумы Сумской области", -написал Немчинов.

Новые карантинные зоны будут действовать как минимум ближайшие две недели.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных... Опубликовано Олегом Немчіновим, Министром КМУ Пятница, 9 октября 2020 г.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили более 5800 случаев заражения COVID-19. Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

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