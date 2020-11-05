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05 ноября 2020, 14:43 1

Премьер прогнозирует 20 тысяч новых случаев коронавируса в сутки до конца года

05 ноября 2020, 14:43 1
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Правительственные прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости до конца года
Правительственные прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости до конца года
Фото: КМУ
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Заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти, в правительстве прогнозируют, что до конца ноября будет до 15 тысяч новых случаев в день. До конца года эта цифра может достичь 20 тысяч.

Об этом журналистам заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, правительственные прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости до конца года.

"Мы до конца месяца можем получить 15 тысяч новых случаев, - ред.) на день. Это уже не секрет, можно считать сегодняшние цифры... обычная математика без других мероприятий показывает, что мы будем эти цифры иметь. До конца года эта цифра может возрасти и до 20 тысяч человек в день", - добавил Шмыгаль.

Он отметил, что медицинская система Украины к этому готовится.

Напомним, по состоянию на 5 ноября в Украине ни одна область не может ослабить карантин.

коронавирус Украина карантин премьер больные
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