В Днепропетровской области ввели праздничное ослабление карантина
Кафе и рестораны смогут работать до 7 часов утра
Кафе и рестораны смогут работать до 7 часов утра
В Днепропетровской области в новогоднюю ночь будет действовать ослабленная версия карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета, передает RegioNews.
Такое решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ранее предполагалось, что заведения должны работать только до 1 часа ночи.
Согласно нововведениям, кафе и рестораны смогут работать до 7 часов утра.
Напомним, СМИ узнали подробности о новогоднем поздравлении от Зеленского.
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