В Днепропетровской области ввели праздничное ослабление карантина

28 декабря 2020

Мэр Ужгорода Богдан Андриив: "Против меня была организована кампания, чтобы испортить мне рейтинг и некоторое время держать на крючке"

Последние 25 лет Богдан Андриив живет и работает в областном центре Закарпатья, поэтому считает себя ужгородцем, наперекор тем, кто внес его в категорию «понаехали»