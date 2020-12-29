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29 декабря 2020, 18:37 5

В Днепропетровской области ввели праздничное ослабление карантина

29 декабря 2020, 18:37 5
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Кафе и рестораны смогут работать до 7 часов утра
Кафе и рестораны смогут работать до 7 часов утра
Фото: из открытых источников
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В Днепропетровской области в новогоднюю ночь будет действовать ослабленная версия карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета, передает RegioNews.

Такое решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ранее предполагалось, что заведения должны работать только до 1 часа ночи.

Согласно нововведениям, кафе и рестораны смогут работать до 7 часов утра.

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Напомним, СМИ узнали подробности о новогоднем поздравлении от Зеленского.

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