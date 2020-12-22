В Николаеве отказались выносить на сессию программу облздрава, пока в нее не внесут доплаты медикам

Вопрос ребром поставила постоянная областная комиссия Николаевского облсовета по вопросам здоровья

Вопрос ребром поставила постоянная областная комиссия Николаевского облсовета по вопросам здоровья

Фото Novosti N

Постоянная областная комиссия Николаевского облсовета по вопросам здоровья отказалась выносить на рассмотрение предстоящей сессии программу развития облздрава, пока в нее не внесут пункт о доплатах медикам.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Novosti N.

Врачи на заседании комиссии подняли вопрос доплат медикам, а чиновники ответили, что доплаты медикам в программу заложить невозможно, поскольку еще нет расчетов НСЗУ и юридической базы.

Доплатами депутаты надеются удержать медиков от увольнений. Ранее работники николаевского центра экстренной медпомощи заявили, что не получают выплаты за борьбу с COVID.

Было решено составить письмо, в котором медучреждения попросят предоставить финансовый план, на основании которого можно будет внести в программу пункт о доплатах медикам.

В итоге вопрос о вынесении программы облздрава на сессию так и не решили — депутаты предложили собраться повторно утром в среду, 23 декабря, перед сессией облсовета, на которой будут принимать бюджет.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы назначили "ковидные” доплаты вирусологам и биохимикам.