"Местная власть на карантин не влияет": в Кабмине ответили на отказ мэров выполнять распоряжение

Постановление действует на территории всей страны

Постановление действует на территории всей страны

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Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что принятое правительством постановление о запретах на работу организаций в выходные дни сегодня вступает в силу, а местные власти ни коим образом не могут повлиять на данное решение.

Как передает RegioNews, об этом Немчинов сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Таким образом, министр прокомментировал заявление мэров ряда городов, о том, что они не будут исполнять распоряжение центральной власти.

И они не могут влиять на те сферы, на которые они не влияют", - заявил член Кабмина.

Олег Немчинов подчеркнул, что правительственное постановление действует на территории всей страны и оно не касается деятельности местных органов власти.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением"

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева также выступил против введения карантина выходного дня. Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что не будет вводить карантин выходного дня.