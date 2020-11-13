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13 ноября 2020, 11:06 9

"Местная власть на карантин не влияет": в Кабмине ответили на отказ мэров выполнять распоряжение

13 ноября 2020, 11:06 9
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Постановление действует на территории всей страны
Постановление действует на территории всей страны
Фото: из открытых источников
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Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что принятое правительством постановление о запретах на работу организаций в выходные дни сегодня вступает в силу, а местные власти ни коим образом не могут повлиять на данное решение.

Как передает RegioNews, об этом Немчинов сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Таким образом, министр прокомментировал заявление мэров ряда городов, о том, что они не будут исполнять распоряжение центральной власти.

И они не могут влиять на те сферы, на которые они не влияют", - заявил член Кабмина.

Олег Немчинов подчеркнул, что правительственное постановление действует на территории всей страны и оно не касается деятельности местных органов власти.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением"

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева также выступил против введения карантина выходного дня. Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что не будет вводить карантин выходного дня.

Кабмин министр мэр правительство Постановление указ
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