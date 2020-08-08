"Укрзализныця" возобновила остановку поездов в Тернополе и Луцке
Эти города попали в зеленую зону карантина
Эти города попали в зеленую зону карантина
"Укрзализныця" возобновила продажу билетов и остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
С 10 августа также будет восстановлена остановка всех пригородных поездов в этих городах.
Соответствующее решение приняли областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Билеты на поезда в указанные города можно приобрести в кассах или онлайн, как и раньше.
Напомним, 3 августа "Укрзализныця" прекратила продажу билетов до Луцка и Тернополя, пассажирам, купившим билеты ранее, вернут деньги.
В тот же день пассажиры поезда несмотря на запрет требовали остановить его в Тернополе. Они купили билеты после внесения Тернополя в красную зону.
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