"Укрзализныця" возобновила остановку поездов в Тернополе и Луцке

Эти города попали в зеленую зону карантина

Эти города попали в зеленую зону карантина

Фото: flickr

"Укрзализныця" возобновила продажу билетов и остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

С 10 августа также будет восстановлена остановка всех пригородных поездов в этих городах.

Соответствующее решение приняли областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Билеты на поезда в указанные города можно приобрести в кассах или онлайн, как и раньше.

Напомним, 3 августа "Укрзализныця" прекратила продажу билетов до Луцка и Тернополя, пассажирам, купившим билеты ранее, вернут деньги.

В тот же день пассажиры поезда несмотря на запрет требовали остановить его в Тернополе. Они купили билеты после внесения Тернополя в красную зону.