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08 августа 2020, 16:09 3

"Укрзализныця" возобновила остановку поездов в Тернополе и Луцке

08 августа 2020, 16:09 3
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Фото: flickr
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"Укрзализныця" возобновила продажу билетов и остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

С 10 августа также будет восстановлена остановка всех пригородных поездов в этих городах.

Соответствующее решение приняли областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Билеты на поезда в указанные города можно приобрести в кассах или онлайн, как и раньше.

Напомним, 3 августа "Укрзализныця" прекратила продажу билетов до Луцка и Тернополя, пассажирам, купившим билеты ранее, вернут деньги.

В тот же день пассажиры поезда несмотря на запрет требовали остановить его в Тернополе. Они купили билеты после внесения Тернополя в красную зону.

Тернополь Луцк Укрзализныця поезд карантин коронавирус
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