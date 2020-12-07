09:02  07 декабря
В Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19
08:41  07 декабря
Явка на выборах мэра Кривого Рога составила более 35%
08:13  07 декабря
Сутки в ООС: по всей линии разграничения наблюдается тишина"
UA | RU
UA | RU
07 декабря 2020, 09:02 9

В Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19

07 декабря 2020, 09:02 9
Читайте також українською мовою
Киев снова на первом месте по приросту количества больных
Киев снова на первом месте по приросту количества больных
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На протяжении предыдущих суток в Украине зафиксировали 8 641 новый случай коронавирусной инфекции. Умерли от коронавируса 145 пациентов, госпитализировали 1037 человек, выздоровели 5 123 человека.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

8 641 новый случай COVID-19 в Украине. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника", - сообщил министр.

Известно, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 821 947 человек;
  • выздоровели - 423 704 человека;
  • летальных исходов - 13 733;
  • проведение ПЦР-тестов - 4 807 961.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали еще 11590 новых случаев COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

коронавирус вирус карантин болезнь инфекции пандемия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Закарпатский облсовет
Токсический эндшпиль: как отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »