В Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19
На протяжении предыдущих суток в Украине зафиксировали 8 641 новый случай коронавирусной инфекции. Умерли от коронавируса 145 пациентов, госпитализировали 1037 человек, выздоровели 5 123 человека.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
8 641 новый случай COVID-19 в Украине. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника", - сообщил министр.
Известно, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 821 947 человек;
- выздоровели - 423 704 человека;
- летальных исходов - 13 733;
- проведение ПЦР-тестов - 4 807 961.
Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали еще 11590 новых случаев COVID-19.
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