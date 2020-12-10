Минздрав обнародовал полный перечень ограничений на период локдауна: что изменится

Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта

Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта

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Министр здравоохранения Максим Степанов разъяснил, какие ограничения будут действовать во время усиленного карантина с 8 до 24 января 2021 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На период с 8 января по 25 января будет введен усиленный карантин, который предусматривает следующие ограничения работы:

заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);

развлекательных заведений;

заведений торговли непродовольственными товарами;

заведений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

спортивних залов, фитнес-центров, бассейнов;

проведенние массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);

непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений, кроме детсадов.

В то же время на этот период будет разрешена организация "новогодних елок" без концертов, проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работа учреждений торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами.

Также будут работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также учреждения медицинской практике, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Парикмахерским и салонам красоты будет разрешено работать исключительно по предварительной записи.

Напомним, вчера правительство по инициативе Минздрава также приняло решение о продлении карантина до 28 февраля 2021 года с ограничениями, которые соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности, и некоторыми изменениями. В частности, с 1 января будет продолжена работа заведений общественного питания до 23 часов с запретом расчетных операций после 22:00, а в Новогоднюю ночь они смогут работать до 1:00.

Министерство здравоохранения рекомендует всем учреждениям и организациям по возможности на период действия усиленного карантина организовать дистанционный режим работы. Ожидается, что благодаря введению усиленного карантина и при условии его соблюдения количество новых случаев инфицирования COVID-19 снизится примерно на 50%.