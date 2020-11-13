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Коронавирус в Украине: за сутки выявлено более 11700 тысяч новых случаев заражения
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13 ноября 2020, 10:01 10

Коронавирус в Украине: за сутки выявлено более 11700 тысяч новых случаев заражения

13 ноября 2020, 10:01 10
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За прошедшие сутки госпитализировали 1587 пациентов с COVID-19
Фото: из открытых источников
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В Украине за 12 ноября диагноз COVID-19 подтвердили 11 787 людям, зафиксировано 172 летальных случая, 6 155 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

11 787 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине. В частности, заболели 388 детей и 555 медработников", - сообщил министр.

Он отметил, что наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

За сутки проведено 73 398 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 46 813, методом ИФА - 26 585.

За все время пандемии в Украине заболело 512 652 человека, из них 233 849 выздоровели, летальных исходов - 9317.

Напомним, ранее в стране за 11 ноября было зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни.

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