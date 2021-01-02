Украина не будет регистрировать и использовать российскую вакцину - Минздрав

Заявления о регистрации в Украине "Спутник V" не соответствуют действительности

Заявления о регистрации в Украине "Спутник V" не соответствуют действительности

Фото: из открытых источников

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко исключил возможность регистрации и использования российской вакцины "Спутник V" в Украине.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, российская вакцина не имеет шансов получить разрешение в Украине, поскольку третья фаза ее испытаний далека от завершения. Он напомнил, что окончание третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано на декабрь 2021 года.

Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", - сообщил Ляшко.

Он добавил, что уже есть вакцины, которые разрешены к использованию по специальным процедурам, и для их регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований.

Исходя из этого, Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию", - заверил главный санврач.

Напомним, Медведчук заявил, что фирма из Харькова хочет зарегистрировать в Украине российскую вакцину от COVID-19. Компания "Биолик" подала в Министерство здравоохранения заявление о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации и народный депутат Михаил Радуцкий отметил, что он сомневается в возможности регистрации российской вакцины в Украине.