10:25  02 января
В первый день нового года зафиксировано 5 038 случаев COVID-19
15:59  02 января
В первый день нового года патрульные поймали почти 300 пьяных водителей
17:33  02 января
В течение суток на Донбассе наблюдалась тишина - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
02 января 2021, 17:06 189

Украина не будет регистрировать и использовать российскую вакцину - Минздрав

02 января 2021, 17:06 189
Читайте також українською мовою
Заявления о регистрации в Украине "Спутник V" не соответствуют действительности
Заявления о регистрации в Украине "Спутник V" не соответствуют действительности
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко исключил возможность регистрации и использования российской вакцины "Спутник V" в Украине.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, российская вакцина не имеет шансов получить разрешение в Украине, поскольку третья фаза ее испытаний далека от завершения. Он напомнил, что окончание третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано на декабрь 2021 года.

Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", - сообщил Ляшко.

Он добавил, что уже есть вакцины, которые разрешены к использованию по специальным процедурам, и для их регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований.

Исходя из этого, Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию", - заверил главный санврач.

Напомним, Медведчук заявил, что фирма из Харькова хочет зарегистрировать в Украине российскую вакцину от COVID-19. Компания "Биолик" подала в Министерство здравоохранения заявление о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации и народный депутат Михаил Радуцкий отметил, что он сомневается в возможности регистрации российской вакцины в Украине.

Минздрав вакцина Виктор Ляшко Россия заявление
В Раде сомневаются, что российскую вакцину зарегистрируют в Украине
02 января 2021, 14:37
Фирма из Харькова хочет зарегистрировать в Украине российскую вакцину от COVID-19
02 января 2021, 12:31
В первый день нового года зафиксировано 5 038 случаев COVID-19
02 января 2021, 10:25
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку
Все публикации »
Виктория Сюмар
Алексей Кучеренко
Вадим Денисенко
Все блоги »