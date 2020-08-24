Коронавирус в Украине: зафиксировано 1799 новых случаев болезни
24 августа в Украине было зафиксировано 1799 новых случаев коронавируса COVID-19, за сутки выздоровели 289 пациентов.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Заболели 127 детей и 86 медицинских работников. Также было зафиксировано 22 новых смертельных случая и госпитализировано 279 человек.
Наибольшее количество новых случаев выявлено в Черновицкой области - 241, в городе Киеве - 209, Ивано-Франковской области - 170, Одесской области - 145, Львовской области - 142, Харьковской области - 141, Тернопольской - 139.
С начала эпидемии коронавирус подтвердили в 106 757 человек, из них выздоровели 52 524. Умерли 2293 пациента.
Всего проведено 1 425 351 тестирование методом ПЦР.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
Винницкая обл - 3624 (32)
Волынская обл - 5147 (45)
Днепропетровская обл - 2005 (+39)
Донецкая обл - 1237 (+3)
Житомирская обл - 2864 (+43)
Закарпатская обл - 7026 (+39)
Запорожская обл - 1377 (+46)
Ивано-Франковская обл - 7975 (+170)
Кировоградская обл - 768 (+4)
г. Киев - 12023 (+209)
Киевская обл - 5025 (+73)
Львовская обл - 13253 (+142)
Луганская обл - 244 (+1)
Николаевская обл - 997 (+16)
Одесская обл - 6054 (+145)
Полтавская обл - 663 (+21)
Ровенская обл - 8559 (+99)
Сумская обл - 1187 (22)
Тернопольская обл - 4765 (+139)
Харьковская обл - 7634 (+141)
Херсонская обл - 336 (+2)
Хмельницкая обл - 2010 (+64)
Черновицкая обл - 9167 (+241)
Черкасская обл - 1297 (11)
Черниговская обл - 1520 (+52)
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Напомним, за прошедшие сутки подтвердили 1987 новых случаев, 27 больных умерло и 500 выздоровело.