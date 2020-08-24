Коронавирус в Украине: зафиксировано 1799 новых случаев болезни

Лидирует по темпах заболеваемости Черновицкая область

Лидирует по темпах заболеваемости Черновицкая область

Фото: flickr

24 августа в Украине было зафиксировано 1799 новых случаев коронавируса COVID-19, за сутки выздоровели 289 пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Заболели 127 детей и 86 медицинских работников. Также было зафиксировано 22 новых смертельных случая и госпитализировано 279 человек.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Черновицкой области - 241, в городе Киеве - 209, Ивано-Франковской области - 170, Одесской области - 145, Львовской области - 142, Харьковской области - 141, Тернопольской - 139.

С начала эпидемии коронавирус подтвердили в 106 757 человек, из них выздоровели 52 524. Умерли 2293 пациента.

Всего проведено 1 425 351 тестирование методом ПЦР.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:



Винницкая обл - 3624 (32)

Волынская обл - 5147 (45)

Днепропетровская обл - 2005 (+39)

Донецкая обл - 1237 (+3)

Житомирская обл - 2864 (+43)

Закарпатская обл - 7026 (+39)

Запорожская обл - 1377 (+46)

Ивано-Франковская обл - 7975 (+170)

Кировоградская обл - 768 (+4)

г. Киев - 12023 (+209)

Киевская обл - 5025 (+73)

Львовская обл - 13253 (+142)

Луганская обл - 244 (+1)

Николаевская обл - 997 (+16)

Одесская обл - 6054 (+145)

Полтавская обл - 663 (+21)

Ровенская обл - 8559 (+99)

Сумская обл - 1187 (22)

Тернопольская обл - 4765 (+139)

Харьковская обл - 7634 (+141)

Херсонская обл - 336 (+2)

Хмельницкая обл - 2010 (+64)

Черновицкая обл - 9167 (+241)

Черкасская обл - 1297 (11)

Черниговская обл - 1520 (+52)

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Напомним, за прошедшие сутки подтвердили 1987 новых случаев, 27 больных умерло и 500 выздоровело.