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05 октября 2020, 13:47 5

Председатель Харьковского облсовета вылечился от COVID-19

05 октября 2020, 13:47 5
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Фото: Слобідський край
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Председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов вылечился от коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на начальника отдела по работе с общественностью и СМИ Харьковского областного совета Владимира Дягилева, передает RegioNews.

По его словам, чиновник еще не приступил к выполнению служебных обязанностей и продолжает лечение.

Это же не сразу. Тест у него отрицательный, коронавирус он победил, но еще к работе не приступил. Продолжает лечение, пока долечивается", - сообщил Дягилев.

Он добавил, что Харьковский областной совет планирует собраться на очередную сессию 15 октября.

Также Дягилев рассказал, что депутаты Харьковского областного совета, у которых подтвержден диагноз COVID-19, продолжают лечение амбулаторно, и тяжелых случаев среди них нет.

Напомним, 29 сентября стало известно, что почти 20 чиновников и депутатов харьковского облсовета заболели COVID-19, среди заболевших глава Харьковского облсовета Сергей Чернов.

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