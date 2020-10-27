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27 октября 2020, 22:00 2

Мэр Львова Андрей Садовой ушел на самоизоляцию

27 октября 2020, 22:00 2
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Коронавирус обнаружили у его жены и тещи
Коронавирус обнаружили у его жены и тещи
Фото из открытых источников
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У жены и тещи Андрея Садового подтвердили коронавирус COVID-19. Сам городской голова Львова получил отрицательный ПЦР-тест, но несколько следующих дней он проведет на самоизоляции.

Об этом Андрей Садовой сообщил в своем телеграмм-канале, пишет RegioNews.

Политик и его родные чувствуют себя хорошо.

Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. Врачи говорят, что в семьях не все проходят болезни одновременно. Видимо, имею хороший иммунитет", – написал мэр Львова.

Следующих несколько дней Садовый проведет на самоизоляции. Он сдаст повторный тест на коронавирус: если он будет отрицательным, вернется на работу. Пока жена и ее мать не получат отрицательные ПЦР-тесты, мэр Львова с ними контактировать не будет.

Напомним, в день выборов Садовый ходил на выборы с женой, но потерял паспорт. Выручила теща, которая нашла документ и Садовый со второй попытки все же проголосовал.

Львов мэр Садовой Андрей самоизоляция Жена коронавирус
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