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23 ноября 2020, 20:58 23

После лжи с Ковид-тестом министр Криклий должен уйти в отставку – Скичко

23 ноября 2020, 20:58 23
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Криклий явился на встречу с премьером Казахстана с поддельным тестом на COVID-19
Криклий явился на встречу с премьером Казахстана с поддельным тестом на COVID-19
Фото из открытых источников
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В правительстве Казахстана подтвердили, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подделал справку о ПЦР-тесте для того, чтобы попасть на встречу с казахским премьером Аскаром Маминым.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал главы парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александра Скичко.

Народный депутат ссылается на казахские СМИ.

Господин Криклий изменил данные исследования на Ковид, который был просрочен уже на 5 дней. Таким образом, тест стал подделкой! Говорят, что для этого он воспользовался обычным цветным принтером. Недействительность ПЦР-теста подтвердила казахская сторона", – комментирует народный депутат.

По его информации, правоохранители Казахстана намеревались возбудить уголовное дело по факту подделки документов, но конфликт удалось уладить. За своего подопечного перед прем'ер-министром Казахстана лично извинялся Денис Шмыгаль.

Александр Скичко считает, что поступок министра недопустим для политика европейской страны: "Министр должен уйти в отставку. Это единственный возможный шаг для политика в европейской стране..."

Встреча министра транспорта и инфраструктуры Владислава Криклия с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым должна была состояться 12 ноября.

Ранее, в министерстве транспорта и инфраструктуры Украины факт скандала отрицали и утверждали, что казахская сторона не подтвердила встречу.

Напомним, 17 ноября сообщалось, что по данным нардепа, министр Криклий явился на встречу с премьером Казахстана с поддельным тестом на COVID-19.

Казахстан COVID-19 тесты Мининфраструктуры министр
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