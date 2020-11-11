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11 ноября 2020, 17:29 10

Карантин "выходного дня" могут продлить до конца года, - СМИ

11 ноября 2020, 17:29 10
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Решение уже есть, но его просто не оформили постановлением
Решение уже есть, но его просто не оформили постановлением
Фото: flickr
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Карантин "выходного дня", который правительство вводит с 14 ноября, продлят до 31 декабря.

Об этом сообщили источники "Украинской правды" в Министерстве здравоохранения, пишет RegioNews.

"Карантин "выходного дня" будет с 00 часов субботы до 00 часов понедельника. Срок, как и весь карантин, пока до 31 декабря", - сказал собеседник издания.

По словам источника, решение о карантине "выходного дня" до 31 декабря уже есть, но его просто не оформили постановлением.

Собеседник отметил, что продление карантина "выходного дня" после нового года будет зависеть от эпидситуации.

Напомним, сегодня Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

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коронавирус Кабмин Украина карантин правительство
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