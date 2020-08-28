Зеленский о праздновании Рош га-Шана в Умани: "Это не возможно"

Празднование должно состояться с 18 по 20 сентября

Празднование должно состояться с 18 по 20 сентября

Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что празднование праздника Рош га-Шана в Умани в этом году невозможно.

Об этом он сказал во время визита в Черкасскую область, передает Regionews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Недавно у меня была встреча с представителями еврейских общин. Мы были согласны с тем, что празднование праздника Рош га-Шана в этом году в Умани невозможно", - сказал Зеленский.

Отметим, что десятки тысяч хасидов ежегодно съезжаются в Умань, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году.

Напомним, президент Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош га-Шана в Умани.

27 августа стало известно, что хасиды массово начали слетаться в Украину, но их не пускают и держат в аэропортах разных городов страны.

В ночь на 28 августа в Умани местные жители чуть не подрались с хасидами.