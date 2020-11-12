Представитель Зеленского в Конституционном суде заболел COVID-19

Ранее вирус был обнаружен в нескольких судей КСУ

Ранее вирус был обнаружен в нескольких судей КСУ

Фото: из открытых источников

Представитель президента Володмира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский получил положительный тест на COVID-19.

Об этом он сообщил агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Вирус обнаружен и у меня. Чувствую себя хорошо", - сообщил он.

Также представитель Зеленского рассказал, что будет находиться на самоизоляции.

Напомним, несколько судей КСУ получили положительные тесты на COVID-19.

9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

11 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заразился коронавирусом, он будет работать дистанционно на самоизоляции.