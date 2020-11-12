Представитель Зеленского в Конституционном суде заболел COVID-19
Ранее вирус был обнаружен в нескольких судей КСУ
Ранее вирус был обнаружен в нескольких судей КСУ
Представитель президента Володмира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский получил положительный тест на COVID-19.
Об этом он сообщил агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.
Вирус обнаружен и у меня. Чувствую себя хорошо", - сообщил он.
Также представитель Зеленского рассказал, что будет находиться на самоизоляции.
Напомним, несколько судей КСУ получили положительные тесты на COVID-19.
9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.
11 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заразился коронавирусом, он будет работать дистанционно на самоизоляции.
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