15:52  12 ноября
Первый вице-спикер Рады Стефанчук тоже заболел коронавирусом
14:46  12 ноября
В Украине усиливают контроль в электричках из-за карантина
18:11  12 ноября
В зоне ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2020, 18:26 13

Представитель Зеленского в Конституционном суде заболел COVID-19

12 ноября 2020, 18:26 13
Читайте також українською мовою
Ранее вирус был обнаружен в нескольких судей КСУ
Ранее вирус был обнаружен в нескольких судей КСУ
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Представитель президента Володмира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский получил положительный тест на COVID-19.

Об этом он сообщил агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Вирус обнаружен и у меня. Чувствую себя хорошо", - сообщил он.

Также представитель Зеленского рассказал, что будет находиться на самоизоляции.

Напомним, несколько судей КСУ получили положительные тесты на COVID-19.

9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

11 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заразился коронавирусом, он будет работать дистанционно на самоизоляции.

Конституционный суд коронавирус карантин самоизоляция суд президент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Власти Чернигова заявили, что будут смягчать, а не усиливать карантин
12 ноября 2020, 18:05
"ОтдыхайТЕ": Советник Ермака Уманский увольняется
12 ноября 2020, 17:45
В Минздраве сказали, будут ли закрывать церкви на карантин
12 ноября 2020, 17:31
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы мэра в Херсоне: победят ли динозавры
Краматорский финиш: кто будет контролировать жемчужину украинской оборонки
Все публикации »
Виктор Таран
Денис Казанский
Артем Моисеенко
Все блоги »