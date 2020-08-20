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20 августа 2020, 11:36 11

В ВСУ за сутки зафиксировали 42 новых случая коронавирусной инфекции

20 августа 2020, 11:36 11
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В целом от COVID-19 сейчас болеет 485 военнослужащих
Фото: из открытых источников
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В Вооруженных силах Украины за 19 августа зарегистрировано 42 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из заболевших в учреждениях здравоохранения находится 9 человек, а остальные 33 человека пребывают дома под наблюдением медиков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских Сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели - 831 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 817 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция, ближайшие трое суток - 195 человек", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 19 августа заразились коронавирусом 2 134 человек, умерли 40 пациентов, были госпитализированы 407 человек.

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коронавирус карантин военные ВСУ
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