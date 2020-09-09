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09 сентября 2020, 13:00 4

В Минздраве хвастаются, что в Украине умирают от коронавируса меньше, чем в других странах Европы

09 сентября 2020, 13:00 4
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Показатель летальности в Украине 2,1%
Показатель летальности в Украине 2,1%
Фото: Минздрав
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В Украине зафиксирован один из самых низких в Европе показателей смертей среди пациентов, болеющих коронавирусом.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степнов, информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В Украине один из самых низких в Европе показателей летальности COVID-19 — 2,1%", — сообщил Степанов.

При этом министр отметил, что на начало апреля показатель смертности был выше и составлял 3%.

Как известно, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 2,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

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