В Минздраве хвастаются, что в Украине умирают от коронавируса меньше, чем в других странах Европы
Показатель летальности в Украине 2,1%
Показатель летальности в Украине 2,1%
В Украине зафиксирован один из самых низких в Европе показателей смертей среди пациентов, болеющих коронавирусом.
Об этом заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степнов, информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"В Украине один из самых низких в Европе показателей летальности COVID-19 — 2,1%", — сообщил Степанов.
При этом министр отметил, что на начало апреля показатель смертности был выше и составлял 3%.
Как известно, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 2,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.
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