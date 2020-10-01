Зеленский связал рост количества больных COVID-19 с местными выборами

Политическая эйфория увеличила количество больных "более чем на тысячу процентов"

Политическая эйфория увеличила количество больных "более чем на тысячу процентов"

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом Зеленский заявил во время визита в Ровенскую область.

Он отметил, что Украине удалось остановить первую волну коронавируса, однако затем началась предвыборная местная кампания.

Мы видим социологию, какое влияние имеет эта политическая эйфория, этот политический цирк. Они (политики - ред.) хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте. Но сейчас мы видим более 4 тысяч (больных коронавирусом - ред). Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных", - сказал Зеленский.

Также по мнению президента, жесткий карантин в начале эпидемии полностью сбил первую волну пандемии в Украине.

"У нас были жесткие карантинные меры, которые приводили, как и во всем мире, к трудностям в экономике и в каждой семье, потому что экономический кризис в стране - это кризис в семье. Но жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе", - отметил Зеленский.

Он также уточнил, что этого достигли благодаря тому, что первая волна в Европе началась раньше и Украина, оценив последствия, смогла к ней подготовиться.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский отверг версию, что в пожарах на Луганщине виноваты боевики.