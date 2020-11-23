В полиции Киева рассказали, сколько протоколов составили за нарушения карантина выходного дня
В Киеве за прошедшие выходные правоохранители составили 243 административных протокола за нарушения карантинных требований. Всего было проверено 1509 объектов.
Об этом пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Подавляющее большинство нарушений связано с работой учреждений хозяйственной деятельности, несмотря на запрет в рамках карантина выходного дня.
"По результатам проверок, в 243 случаях были выявлены нарушения карантина, а потом за невыполнение требований ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц составлены админпротоколы", - сообщили в полиции.
Там отметили, что за это предусмотрено наложение штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.
Напомним, в столице магазины и ТРЦ изменили свой график работы в будни из-за ограничений на выходные.