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23 ноября 2020, 12:58 12

В полиции Киева рассказали, сколько протоколов составили за нарушения карантина выходного дня

23 ноября 2020, 12:58 12
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Всего было проверено 1509 объектов
Всего было проверено 1509 объектов
Фото из открытых источников
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В Киеве за прошедшие выходные правоохранители составили 243 административных протокола за нарушения карантинных требований. Всего было проверено 1509 объектов.

Об этом пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Подавляющее большинство нарушений связано с работой учреждений хозяйственной деятельности, несмотря на запрет в рамках карантина выходного дня.

"По результатам проверок, в 243 случаях были выявлены нарушения карантина, а потом за невыполнение требований ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц составлены админпротоколы", - сообщили в полиции.

Там отметили, что за это предусмотрено наложение штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, в столице магазины и ТРЦ изменили свой график работы в будни из-за ограничений на выходные.

коронавирус Украина карантин полиция нарушение
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