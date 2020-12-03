В полиции рассказали, сколько проверили заведений за время карантина выходного дня

За это время полиция открыла три уголовных дела

За это время полиция открыла три уголовных дела

Фото из открытых источников

Правоохранители проверили почти 5 тысяч заведений в Киеве за время карантина выходного дня. За это время полиция открыла три уголовных дела.

Об этом сообщили в Национальной полиции, пишет RegіoNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Так, 14-15 ноября, когда был введен запрет, полиция проверила 1 356 заведений. На следующие выходные под проверку попали 1 509 заведений, а в последние дни действия карантина выходного дня, 28-29 ноября - 1 510.

Чаще всего под контроль правоохранителей попадали заведения общественного питания (690), меньше всего - хостелы (99).

По итогам проверок полиция оштрафовала 714 заведений. Из них 404 ТРЦ, 202 ресторана (кафе и бары), 22 ночных клубов и пять хостелов.

Кроме административных дел полиция по итогам проверок открыла три уголовных производства.

Наибольшее количество нарушений за время карантина выходного дня было зафиксировано в первые выходные, 14 - 15 ноября.

Напомним, 2 декабря на заседании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине карантина выходного дня не будет. На выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.