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03 декабря 2020, 10:40 2

В полиции рассказали, сколько проверили заведений за время карантина выходного дня

03 декабря 2020, 10:40 2
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За это время полиция открыла три уголовных дела
За это время полиция открыла три уголовных дела
Фото из открытых источников
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Правоохранители проверили почти 5 тысяч заведений в Киеве за время карантина выходного дня. За это время полиция открыла три уголовных дела.

Об этом сообщили в Национальной полиции, пишет RegіoNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Так, 14-15 ноября, когда был введен запрет, полиция проверила 1 356 заведений. На следующие выходные под проверку попали 1 509 заведений, а в последние дни действия карантина выходного дня, 28-29 ноября - 1 510.

Чаще всего под контроль правоохранителей попадали заведения общественного питания (690), меньше всего - хостелы (99).

По итогам проверок полиция оштрафовала 714 заведений. Из них 404 ТРЦ, 202 ресторана (кафе и бары), 22 ночных клубов и пять хостелов.

Кроме административных дел полиция по итогам проверок открыла три уголовных производства.

Наибольшее количество нарушений за время карантина выходного дня было зафиксировано в первые выходные, 14 - 15 ноября.

Напомним, 2 декабря на заседании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине карантина выходного дня не будет. На выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Украина Киев карантин полиция проверки
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