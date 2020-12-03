В полиции рассказали, сколько проверили заведений за время карантина выходного дня
Правоохранители проверили почти 5 тысяч заведений в Киеве за время карантина выходного дня. За это время полиция открыла три уголовных дела.
Об этом сообщили в Национальной полиции, пишет RegіoNews со ссылкой на "РБК-Украина".
Так, 14-15 ноября, когда был введен запрет, полиция проверила 1 356 заведений. На следующие выходные под проверку попали 1 509 заведений, а в последние дни действия карантина выходного дня, 28-29 ноября - 1 510.
Чаще всего под контроль правоохранителей попадали заведения общественного питания (690), меньше всего - хостелы (99).
По итогам проверок полиция оштрафовала 714 заведений. Из них 404 ТРЦ, 202 ресторана (кафе и бары), 22 ночных клубов и пять хостелов.
Кроме административных дел полиция по итогам проверок открыла три уголовных производства.
Наибольшее количество нарушений за время карантина выходного дня было зафиксировано в первые выходные, 14 - 15 ноября.
Напомним, 2 декабря на заседании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине карантина выходного дня не будет. На выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.