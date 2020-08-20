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В Украине установлен очередной антирекорд по Covid-19: за сутки заболели 2134 человека
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20 августа 2020, 09:49 8

В Украине установлен очередной антирекорд по Covid-19: за сутки заболели 2134 человека

20 августа 2020, 09:49 8
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Больше всего новых случаев в Харьковской области, Черновицкой области и Киеве
Больше всего новых случаев в Харьковской области, Черновицкой области и Киеве
pixabay.com
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За сутки, 19 августа, заразились коронавирусом 2 134 человек, умерли 40 пациентов, были госпитализированы 407 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 98 537 человек, из них 7602 ребенка, а также 10 083 медицинских работника. При этом в целом выздоровели 50 441 пациент, а летальных случаев 2184", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за сутки зафиксировано в Харьковской области - 242, в Киеве - 227, в Черновицкой области - 189, во Львовской - 183, в Ивано-Франковской - 168.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область - 3405 случаев;
  • Волынская область - 4929 случаев;
  • Днепропетровская область - 1873 случая;
  • Донецкая область - 1156 случаев;
  • Житомирская область - 2597 случаев;
  • Закарпатская область - 6662 случая;
  • Запорожская область - 1213 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 7290 случаев;
  • Кировоградская область - 749 случаев;
  • г. Киев - 11 172 случаи;
  • Киевская область - 4727 случаев;
  • Львовская область - 12 631 случай;
  • Луганская область - 204 случая;
  • Николаевская область - 893 случая;
  • Одесская область - 5408 случаев;
  • Полтавская область - 594 случая;
  • Ровенская область - 8091 случай;
  • Сумская область - 1078 случаев;
  • Тернопольская область - 4116 случаев;
  • Харьковская область - 6849 случаев;
  • Херсонская область - 321 случай;
  • Хмельницкая область - 1768 случаев;
  • Черновицкая область - 8297 случаев;
  • Черкасская область - 1200 случаев;
  • Черниговская область - 1314 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 18 августа наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за сутки зафиксировано в Харьковской области.

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