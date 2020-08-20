В Украине установлен очередной антирекорд по Covid-19: за сутки заболели 2134 человека

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 98 537 человек, из них 7602 ребенка, а также 10 083 медицинских работника. При этом в целом выздоровели 50 441 пациент, а летальных случаев 2184", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.