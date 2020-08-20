В Украине установлен очередной антирекорд по Covid-19: за сутки заболели 2134 человека
За сутки, 19 августа, заразились коронавирусом 2 134 человек, умерли 40 пациентов, были госпитализированы 407 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 98 537 человек, из них 7602 ребенка, а также 10 083 медицинских работника. При этом в целом выздоровели 50 441 пациент, а летальных случаев 2184", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за сутки зафиксировано в Харьковской области - 242, в Киеве - 227, в Черновицкой области - 189, во Львовской - 183, в Ивано-Франковской - 168.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область - 3405 случаев;
- Волынская область - 4929 случаев;
- Днепропетровская область - 1873 случая;
- Донецкая область - 1156 случаев;
- Житомирская область - 2597 случаев;
- Закарпатская область - 6662 случая;
- Запорожская область - 1213 случаев;
- Ивано-Франковская область - 7290 случаев;
- Кировоградская область - 749 случаев;
- г. Киев - 11 172 случаи;
- Киевская область - 4727 случаев;
- Львовская область - 12 631 случай;
- Луганская область - 204 случая;
- Николаевская область - 893 случая;
- Одесская область - 5408 случаев;
- Полтавская область - 594 случая;
- Ровенская область - 8091 случай;
- Сумская область - 1078 случаев;
- Тернопольская область - 4116 случаев;
- Харьковская область - 6849 случаев;
- Херсонская область - 321 случай;
- Хмельницкая область - 1768 случаев;
- Черновицкая область - 8297 случаев;
- Черкасская область - 1200 случаев;
- Черниговская область - 1314 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 18 августа наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за сутки зафиксировано в Харьковской области.
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