В Минздраве сказали, когда вакцина от COVID-19 может появиться в аптеках
Она появится в аптеках не раньше осени 2021 года
Она появится в аптеках не раньше осени 2021 года
Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин назвал сроки широкого доступа к вакцине от коронавируса в Украине.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.
Так, по его словам, она появится в аптеках не раньше осени 2021 года.
"Надо заметить, что у нас большое количество групп риска. Мы рассчитываем, что широкий доступ вакцины, то есть появление в аптеках, состоится не раньше, чем осенью 2021 года. Это будет широкий доступ к вакцинации", - сказал он.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как будет проходить вакцинация украинцев от коронавируса.
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