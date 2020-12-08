В Минздраве сказали, когда вакцина от COVID-19 может появиться в аптеках

Она появится в аптеках не раньше осени 2021 года

Она появится в аптеках не раньше осени 2021 года

Рixabay

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

Так, по его словам, она появится в аптеках не раньше осени 2021 года.

"Надо заметить, что у нас большое количество групп риска. Мы рассчитываем, что широкий доступ вакцины, то есть появление в аптеках, состоится не раньше, чем осенью 2021 года. Это будет широкий доступ к вакцинации", - сказал он.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как будет проходить вакцинация украинцев от коронавируса.