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08 декабря 2020, 13:38 27

В Минздраве сказали, когда вакцина от COVID-19 может появиться в аптеках

08 декабря 2020, 13:38 27
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Она появится в аптеках не раньше осени 2021 года
Рixabay
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Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин назвал сроки широкого доступа к вакцине от коронавируса в Украине.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

Так, по его словам, она появится в аптеках не раньше осени 2021 года.

"Надо заметить, что у нас большое количество групп риска. Мы рассчитываем, что широкий доступ вакцины, то есть появление в аптеках, состоится не раньше, чем осенью 2021 года. Это будет широкий доступ к вакцинации", - сказал он.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как будет проходить вакцинация украинцев от коронавируса.

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