Стало известно, откуда Кабмин возьмет средства на выплату по 8 тыс. грн предпринимателям

Для выплаты карантинной помощи предпринимателям необходимо 9 741 336 тысяч гривен

Для выплаты карантинной помощи предпринимателям необходимо 9 741 336 тысяч гривен

Фото: КМУ

Кабинет министров планирует выделить Министерству социальной политики 9 741 336 тысяч гривен из фонда борьбы с СОVID-19. Проект постановления направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины, пишет RegioNews.

Также постановлением планируется утвердить Порядок использования средств для предоставления одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

Порядок подготовлен во исполнение закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год, принятого Верховной Радой 4 декабря (проект №4431).

Согласно порядку, перечисление бюджетных средств осуществляется Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда, открытый в "Ощадбанке".

Пенсионный фонд не позднее чем 23 декабря 2020 года Минсоцполитики направляет заявку на перечисление средств для выплаты единовременной материальной помощи по форме, установленной Минсоцполитики.

Пенсионный фонд до 6 января 2021 года подает Минсоцполитики информацию об использовании бюджетных средств в декабре 2020 года, говорится в документе.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429 о выплате компенсаций бизнесу, который пострадал в период карантина.