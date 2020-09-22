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22 сентября 2020, 10:55 6

В Минздраве осудили проведение фестиваля в Запорожье: ожидают вспышку COVID-19

22 сентября 2020, 10:55 6
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На фестивале собрались несколько десятков тысяч человек
На фестивале собрались несколько десятков тысяч человек
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился из-за проведения музыкального фестиваля в Запорожье "Khortytsia Freedom". В связи с этим в области ожидается вспышка коронавируса.

Как передает RegioNews, об этом Степанов заявил во время брифинга.

По его словам, на фестивале собрались несколько десятков тысяч человек.

"У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто "трэш" какой-то, то, что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", - сказал министр здравоохранения'я.

Степанов отметил, что на прошлой неделе он договорился с мэрами городов, что те не будут использовать карантин для политических целей, а также не будут организовывать массовые мероприятия в своих городах. Несмотря на это в некоторых городах продолжают проводить такие мероприятия.

"Конечно, я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за меры контроля, по принятию соответствующих мер, составление протоколов. Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области. Понятно, что у нас будет увеличение количества больных COVID-19 после проведения таких массовых мероприятий", - добавил он.

Ранее Степанов рассказал о распространения коронавируса в Украине и заявил, что ситуация напряженная.

коронавирус карантин министр Минздрав Министерство
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