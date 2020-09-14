В МВД за сутки выявили более 70 новых больных COVID-19
По состоянию на 14 сентября среди правоохранителей зафиксировано 73 новых случая лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни.
Об этом информирует пресс-служба МВД Украины, передает RegioNews.
Общее количество случаев на коронавирусную болезнь среди правоохранителей с начала пандемии - 4154, выздоровели - 3705 человек, умерло от COVID-19 - 11 человек", - говорится в сообщении.
У некоторых инфицированных может не быть симптомов или болезнь протекает в легкой форме, но если есть хронические заболевания, это может привести к осложнениям или к летальному исходу. Так, от COVID-19 умерла сотрудница Нацполиции.
Следователь имела сопутствующие болезни, а вирус стал для нее летальным", - сообщили в министерстве.
Напомним, 13 сентября в Украине COVID-19 обнаружили в 2462 лиц, зафиксировано 33 летальных случая, 650 пациентов выздоровели.