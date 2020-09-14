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14 сентября 2020, 12:29 10

В МВД за сутки выявили более 70 новых больных COVID-19

14 сентября 2020, 12:29 10
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Наибольшее количество больных было зафиксировано: во Львовской, Черновицкой, Житомирской, Волынской, Харьковской областях и в Киеве
Наибольшее количество больных было зафиксировано: во Львовской, Черновицкой, Житомирской, Волынской, Харьковской областях и в Киеве
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 14 сентября среди правоохранителей зафиксировано 73 новых случая лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни.

Об этом информирует пресс-служба МВД Украины, передает RegioNews.

Общее количество случаев на коронавирусную болезнь среди правоохранителей с начала пандемии - 4154, выздоровели - 3705 человек, умерло от COVID-19 - 11 человек", - говорится в сообщении.

У некоторых инфицированных может не быть симптомов или болезнь протекает в легкой форме, но если есть хронические заболевания, это может привести к осложнениям или к летальному исходу. Так, от COVID-19 умерла сотрудница Нацполиции.

Следователь имела сопутствующие болезни, а вирус стал для нее летальным", - сообщили в министерстве.

Напомним, 13 сентября в Украине COVID-19 обнаружили в 2462 лиц, зафиксировано 33 летальных случая, 650 пациентов выздоровели.

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