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13 ноября 2020, 16:59 5

В Житомире не будут вводить карантин выходного дня, - мэр

13 ноября 2020, 16:59 5
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Городской глава считает, что новые ограничения никак не повлияют на ситуацию с коронавирусом
Городской глава считает, что новые ограничения никак не повлияют на ситуацию с коронавирусом
Фото из открытых источников
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Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что городская власть не приняла решение по внедрению карантина выходного дня в городе. Он считает, что новые ограничения никак не повлияют на ситуацию с коронавирусом.

Об этом Сергей Сухомлин сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

"У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Это вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли. Дополнительные ограничения - это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи", - написал он.

По словам Сухомлина, введение карантина выходного дня не является эффективным решением.

"При таком количестве больных, 2 дня локдауна на ситуацию не повлияют. Это подтверждают вирусологи и эпидемиологи", - написал городской глова.

Кабінет Міністрів прийняв рішення ввести "карантин вихідного дня". У мене особисто немає морального права вводити...

Posted by Сергій Сухомлин on Friday, November 13, 2020

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением"

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева также выступил против введения карантина выходного дня. Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что не будет вводить карантин выходного дня.

коронавирус Украина карантин мэр Житомир
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