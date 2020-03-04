Коронавирус: в Одессе дезинфицируют троллейбусы и трамваи

Со вторника, 3 марта, в связи с риском появления коронавируса, в одесском электротранспорте усилен санитарный контроль

Фото: Odessa.online

Со вторника, 3 марта, в связи с риском появления коронавируса, в одесском электротранспорте усилен санитарный контроль

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Odessa.online.

Помимо плановой помывки в депо трамваи и троллейбусы будут дезинфицировать во время пересменки на конечных остановках.

"Будет охвачен весь подвижной состав, все маршруты", — заявил заместитель директора КП "Одесгорэлектротранс" Александр Коваль.

Дезинфекцию будут проводить штатные мойщики и уборщики предприятия. Так, через каждые 5-6 рейсов специальным дезинфицирующим раствором будут обрабатывать поручни вагона, пол и перила.