Препарат для лечения COVID-19 поступит в регионы Украины уже на следующей неделе - Минздрав

Государство закупает препарат для 28 тысяч пациентов

Государство закупает препарат для 28 тысяч пациентов

Фото: из открытых источников

До конца следующей недели ожидается поставка в области Украины препарата "Ремдесивир", который используют при лечении коронавируса. В Минздраве заявляют, что получат 18 тысяч доз данного лекарственного средства.

Как передает RegioNews, об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, по его данным, закупленного препарата должно хватить для 28 тысяч пациентов.

Кроме того, по словам министра, правительство выделило дополнительные средства для закупки вакцин от гриппа и пневмококковой инфекции для медиков, работников образования, полицейских, военнослужащих Нацгвардии и пограничников.

Общее количество доз, которое мы закупаем 1 миллион 410 тысяч. Сейчас закупка идет через международную организацию, которая выходит на рынок. У нас уже есть подтверждение около 100 тысяч доз, еще ждем 160 тысяч доз. Это за бюджетные средства, чтобы мы могли вакцинировать группы риска", - сказал глава Минздрав.

Ранее сообщалось, что уже около двух месяцев в Украине пациентам ставят диагноз COVID-19 без положительных ПЦР-тестов.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили почти 6 тысяч новых случаев COVID-19.

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