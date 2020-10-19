Киев самостоятельно развернет койко-места для лечения больных COVID-19 - Кличко

Столица еще не получила от государства 29,6 млн грн для оборудования кроватей

Столица еще не получила от государства 29,6 млн грн для оборудования кроватей

Фото: из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что город сегодня самостоятельно и готовит дополнительные кровати в больницах, и оборудует отделение, и выделяет средства из резервного фонда столицы.

Об этом мэр Киева заявил cегодня на онлайн пресс-конференции, передает RegioNews.

По его словам, ответы на обращения городских властей по приему больных киевлян в оборудованные больницы с медперсоналом Академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждения, столица от правительства до сих пор не получила.

Кличко подчеркнул, что на днях Киев получил поручение от Минздрава об обеспечении в опорных больницах 80% коек кислородом.

Для этого государство выделило Киеву - пока на бумаге - 29,6 млн грн. И определило, что эти работы мы должны осуществить до 1 ноября. Правительство не внесло никаких изменений в порядок закупок работ по капитальному ремонту", - отметил мэр.

Он заявил, что только процедура закупки занимает около двух месяцев. "И, если учесть еще и ремонтные работы, то до 1 ноября, успеть - невозможно. Учитывая, что деньги не дошли, назвать это "помощью государства" сложно", - подчеркнул Кличко.

Известно, что количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, постоянно увеличивается, поэтому город уже развернул почти 2800 коек в 22 столичных больницах.

19 из этих больниц уже принимают пациентов с вирусом. Три больницы готовятся и обустраивают отделения для лечения больных COVID-19. Это - Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичные больницы №12 и 18", - добавил Кличко.

Напомним, 18 октября COVID-19 в Украине подтвердили 4766 людям.

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