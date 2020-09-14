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14 сентября 2020, 11:14 7

Больницы в семи регионах Украины переполнены более чем на 50% больными COVID-19

14 сентября 2020, 11:14 7
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Больные коронавирусной инфекцией продолжают поступать
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 14 сентября в шести областях Украины и в Киеве больницы заполнены более чем на 50%. 

Как передает RegioNews, об этом сообщает Минздрав.

Загруженность коек в Киеве составляет 50,6%, в Ивано-Франковской области - 54,8%, в Одесской - 66%, в Ривненской - 50,7%, в Тернопольской - 52,9%, в Черкасской и Черновицкой - 56%.

Также, заболеваемость превышает пороговый уровень в Киеве и в 19 областях Украины: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

Ранее сообщалось, что Максим Степанов рассказал, какие плановые госпитализации и операции разрешены в "оранжевой" зоне.

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