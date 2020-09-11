Украина обеспечена тестами на коронавирус на полтора месяца - Степанов
Тестовыми системами для диагностики COVID-19 лабораторные центры МОЗ Украины обеспечены на полтора месяца.
Об этом на брифинге в Чернигове сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Вообще мы обеспечены тест-системами примерно на полтора месяца - это гарантировано. Более того, у нас есть украинские производители тест-систем, которые сейчас используются", - сказал министр.
Степанов пояснил, что для приобретения тестов областные лабораторные центры получают средства, выделенные МИНЗДРАВОМ из государственного коронавірусного" фонда. Закупка происходит в зависимости от темпов использования и от потребности. Так, например, в Харькове или Одессе достаточно высокое количество подозрений, поэтому и тестов, соответственно, за день используется значительно больше, чем в регионах с низким уровнем заболеваемости.
Государство закупала, закупает и будет закупать тест-системы", - заверил Степанов.
Напомним, сегодня в Украине впервые обнаружили более 3 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки.