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11 сентября 2020, 19:42 3

Украина обеспечена тестами на коронавирус на полтора месяца - Степанов

11 сентября 2020, 19:42 3
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При необходимости государство закупит следующие партии материалов для диагностики
При необходимости государство закупит следующие партии материалов для диагностики
Фото из открытых источников
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Тестовыми системами для диагностики COVID-19 лабораторные центры МОЗ Украины обеспечены на полтора месяца.

Об этом на брифинге в Чернигове сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Вообще мы обеспечены тест-системами примерно на полтора месяца - это гарантировано. Более того, у нас есть украинские производители тест-систем, которые сейчас используются", - сказал министр.

Степанов пояснил, что для приобретения тестов областные лабораторные центры получают средства, выделенные МИНЗДРАВОМ из государственного коронавірусного" фонда. Закупка происходит в зависимости от темпов использования и от потребности. Так, например, в Харькове или Одессе достаточно высокое количество подозрений, поэтому и тестов, соответственно, за день используется значительно больше, чем в регионах с низким уровнем заболеваемости.

Государство закупала, закупает и будет закупать тест-системы", - заверил Степанов.

Напомним, сегодня в Украине впервые обнаружили более 3 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки.

коронавирус Украина COVID-19 закупки Максим Степанов тесты
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