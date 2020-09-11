Украина обеспечена тестами на коронавирус на полтора месяца - Степанов

При необходимости государство закупит следующие партии материалов для диагностики

При необходимости государство закупит следующие партии материалов для диагностики

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Об этом на брифинге в Чернигове сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Вообще мы обеспечены тест-системами примерно на полтора месяца - это гарантировано. Более того, у нас есть украинские производители тест-систем, которые сейчас используются", - сказал министр.

Степанов пояснил, что для приобретения тестов областные лабораторные центры получают средства, выделенные МИНЗДРАВОМ из государственного коронавірусного" фонда. Закупка происходит в зависимости от темпов использования и от потребности. Так, например, в Харькове или Одессе достаточно высокое количество подозрений, поэтому и тестов, соответственно, за день используется значительно больше, чем в регионах с низким уровнем заболеваемости.

Государство закупала, закупает и будет закупать тест-системы", - заверил Степанов.

Напомним, сегодня в Украине впервые обнаружили более 3 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки.