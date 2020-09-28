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28 сентября 2020, 09:46 3

Степанов рассказал, при каких условиях в больницах будут делать ИФА-тест бесплатно

28 сентября 2020, 09:46 3
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Фото: из открытых источников
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ИФА-тест на наличие антител к коронавирусу должны бесплатно делать в украинских больницах во время плановой госпитализации пациента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на слова министра здравоохранения в Telegram-канале "Коронавирус в регионах".

При плановой госпитализации пациенту нужно проводить только ИФА-тест на наличие антител к коронавирусу, а не ПЦР-тест, и он должен быть бесплатным", - заявил Степанов.

По его словам, он распорядился, чтобы в программе медгарантий "было четко акцентировано, что когда есть определение врача, что человек нуждается в плановой госпитализации, чтобы это делалось за счет государства".

Напомним, иммуноферментный анализ (ИФА-тест) определяет, переболел ли человек коронавирусом и находится ли сейчас пациент в острой фазе заболевания.

Ранее сообщалось, что с 28 сентября в Украине начинает действовать новое карантинное зонирование.

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