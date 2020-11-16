Рада хочет обязать Кабмин заранее предупреждать о введении карантина

Соответствующий документ парламент может принять уже 17 ноября

Соответствующий документ парламент может принять уже 17 ноября

Фото из открытых источников

Верховная Рада хочет обязать Кабинет министров заранее предупреждать о введении карантина. Парламент во вторник, 17 ноября, может рассмотреть соответствующий проект постановления №4320.

Об этом и.о. главы ВР Елена Кондратюк заявила в ходе заседания согласительного совета парламента, пишет RegioNews.

"Я считаю целесообразным рассмотреть еще одно постановление Верховной Рады №4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такого усиления", - сказала Кондратюк.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что СН поддерживает рассмотрение этого документа на заседании во вторник.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада хочет отменить карантин выходного дня.