Рада хочет обязать Кабмин заранее предупреждать о введении карантина
Верховная Рада хочет обязать Кабинет министров заранее предупреждать о введении карантина. Парламент во вторник, 17 ноября, может рассмотреть соответствующий проект постановления №4320.
Об этом и.о. главы ВР Елена Кондратюк заявила в ходе заседания согласительного совета парламента, пишет RegioNews.
"Я считаю целесообразным рассмотреть еще одно постановление Верховной Рады №4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такого усиления", - сказала Кондратюк.
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что СН поддерживает рассмотрение этого документа на заседании во вторник.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада хочет отменить карантин выходного дня.