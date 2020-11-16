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16 ноября 2020, 13:41 117

Рада хочет обязать Кабмин заранее предупреждать о введении карантина

16 ноября 2020, 13:41 117
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Соответствующий документ парламент может принять уже 17 ноября
Соответствующий документ парламент может принять уже 17 ноября
Фото из открытых источников
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Верховная Рада хочет обязать Кабинет министров заранее предупреждать о введении карантина. Парламент во вторник, 17 ноября, может рассмотреть соответствующий проект постановления №4320.

Об этом и.о. главы ВР Елена Кондратюк заявила в ходе заседания согласительного совета парламента, пишет RegioNews.

"Я считаю целесообразным рассмотреть еще одно постановление Верховной Рады №4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такого усиления", - сказала Кондратюк.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что СН поддерживает рассмотрение этого документа на заседании во вторник.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада хочет отменить карантин выходного дня.

коронавирус Кабмин Украина Верховная Рада парламент
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