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15 ноября 2020, 10:50 442

В Киеве начали уголовное производство против спорткомплекса, который нарушал карантин

15 ноября 2020, 10:50 442
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Кроме того, составлены админпротоколы на администрацию двух ресторанов
Кроме того, составлены админпротоколы на администрацию двух ресторанов
Фото из открытых источников
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Во время рейдов по проверке соблюдения правил карантина выходного дня в Киеве составили административные протоколы на администрацию двух ресторанов и открыли уголовное производство против одного из столичных спорткомплексов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

14 ноября во время рейдов правоохранители установили факты нарушения карантинных ограничений в ресторанах "Хлебный" и "Редкая птица" в Киеве. Работу заведений прекратили, вывели всех посетителей и составили административные протоколы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также во время комплексных проверок правоохранители прибыли в спорткомплекс "5 элемент", который, несмотря на ограничения, продолжил работу. На просьбу полицейских прекратить работу администрация отреагировала отказом. В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство.

ОБНОВЛЕНО Полицейские закрыли спорткомлекс "5 элемент" Полиция Киева начала уголовное производство по факту...

Posted by Национальная полиция Украины on Saturday, November 14, 2020

Напомним, 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Он будет длиться в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 г. до 30 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что во Львове полиция заблокировала работу крупнейших рынков. Также в Житомирской области предприниматели перекрыли международную трассу. Позже в Минздраве объяснили, какие магазины могут работать во время карантина выходного дня.

Киев карантин полиция уголовное дело спорт
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