В Киеве начали уголовное производство против спорткомплекса, который нарушал карантин

Кроме того, составлены админпротоколы на администрацию двух ресторанов

Кроме того, составлены админпротоколы на администрацию двух ресторанов

Фото из открытых источников

Во время рейдов по проверке соблюдения правил карантина выходного дня в Киеве составили административные протоколы на администрацию двух ресторанов и открыли уголовное производство против одного из столичных спорткомплексов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

14 ноября во время рейдов правоохранители установили факты нарушения карантинных ограничений в ресторанах "Хлебный" и "Редкая птица" в Киеве. Работу заведений прекратили, вывели всех посетителей и составили административные протоколы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также во время комплексных проверок правоохранители прибыли в спорткомплекс "5 элемент", который, несмотря на ограничения, продолжил работу. На просьбу полицейских прекратить работу администрация отреагировала отказом. В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство.

ОБНОВЛЕНО Полицейские закрыли спорткомлекс "5 элемент" Полиция Киева начала уголовное производство по факту... Posted by Национальная полиция Украины on Saturday, November 14, 2020

Напомним, 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Он будет длиться в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 г. до 30 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что во Львове полиция заблокировала работу крупнейших рынков. Также в Житомирской области предприниматели перекрыли международную трассу. Позже в Минздраве объяснили, какие магазины могут работать во время карантина выходного дня.