Отказ Тернополя усиливать карантин: в полиции отреагировали

Город попал в "красную" зону карантина

Город попал в "красную" зону карантина

Фото: flickr

Полиция Тернополя пригрозила привлечением к ответственности в случае отказа от выполнения требований "красной зоны" карантина.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области, передает RegioNews.

Правоохранители отмечают, что до официального вступления в силу новых ограничений будут проводить превентивную работу.

Сейчас будет осуществляться превентивная деятельность о том, что нужно соблюдать требования законодательства. Будут предупреждаться перевозчики, хозяйствующие субъекты, владельцы, руководители учреждений. А там с понедельника будем видеть", - сообщили в полиции.

В пресс-службе добавили, что после вступления в силу новых карантинных зон в случае нарушений правоохранительные органы будут действовать в рамках действующего законодательства.

Напомним, Тернополь несмотря на "красную" зону не будет закрывать школы и детсады. Решение приняли в пятницу во время заседания городского штаба.