09:42  04 сентября
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки выявили 2723 новых случаев
19:21  04 сентября
Пожар на свалке под Полтавой: власти подозревают поджог
17:59  04 сентября
"Укрзализныця" отменяет остановку поездов в Тернополе
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2020, 15:59 5

Отказ Тернополя усиливать карантин: в полиции отреагировали

04 сентября 2020, 15:59 5
Читайте також українською мовою
Город попал в "красную" зону карантина
Город попал в "красную" зону карантина
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Полиция Тернополя пригрозила привлечением к ответственности в случае отказа от выполнения требований "красной зоны" карантина.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области, передает RegioNews.

Правоохранители отмечают, что до официального вступления в силу новых ограничений будут проводить превентивную работу.

Сейчас будет осуществляться превентивная деятельность о том, что нужно соблюдать требования законодательства. Будут предупреждаться перевозчики, хозяйствующие субъекты, владельцы, руководители учреждений. А там с понедельника будем видеть", - сообщили в полиции.

В пресс-службе добавили, что после вступления в силу новых карантинных зон в случае нарушений правоохранительные органы будут действовать в рамках действующего законодательства.

Напомним, Тернополь несмотря на "красную" зону не будет закрывать школы и детсады. Решение приняли в пятницу во время заседания городского штаба.

Тернополь карантин полиция нарушение Сергей Надал коронавирус Уголовная ответственность
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Запорожье "погорел" на взятке начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства
04 сентября 2020, 15:41
В Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР
04 сентября 2020, 15:20
Полиция назвала причину стрельбы в кафе Киевской области
04 сентября 2020, 15:12
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Буряк и другие: кто будет бороться в Запорожье за мэрское кресло
Неопределенный формат. О чем не могут договориться закарпатские "венгерские" партии
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »