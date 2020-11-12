Мэр Тернополя еще не решил, будет ли закрывать город на карантин

В мэрии продолжаются консультации с врачами, вирусологами и бизнесом

В мэрии продолжаются консультации с врачами, вирусологами и бизнесом

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Об этом он сказал в комментарии изданию "Страна.ЮА", передает RegioNews.

Он утверждает, что с одной стороны - в выходные предприниматели могут больше заработать, с другой - растет количество больных граждан.

Если эти дни запретить - никто не будет держать людей в течение недели. Это опять проблема, опять потеря работы, уменьшение налогов ... Хуже всего - закрывая малый бизнес, мы оставляем работать "Эпицентр" и подобные ему. Опять получается, что правила не для всех одинаковые ... Людям это непонятно", - заявил Надал.

На вопрос, будет ли он саботировать карантин выходного дня, мэр Тернополя заявил, что у него еще есть время проконсультироваться и принять правильное решение.

Также он не уверен, что карантин сильно уменьшит количество больных.

Возможно, стоит вводить частичный карантин не по всей стране. Может, стоит выбрать те города, где реально "красная" зона и зашкаливает количество больных ... Пока, слушая мнение вирусологов - я не вижу, что это даст эффект. То, что это ударит по бизнесу, - 100%. Что это даст сильный эффект уменьшения количества больных - не уверен", - сказал Надал.

Напомним, Сергей Надал в третий раз выиграл выборы мэра Тернополя, он получил почти 75% голосов избирателей.

11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением"

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева Сєнкевич также выступил против введения карантина выходного дня. Мэр Черкасс Бондаренко также заявил, что не будет вводить карантин выходного дня.