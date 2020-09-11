В Харькове не хватает врачей для открытия "ковидных" отделений

Также остро стоит проблема обеспечения учреждений кислородом

Также остро стоит проблема обеспечения учреждений кислородом

Фото: flickr

В Харьковской клинической многопрофильной больнице №17 планируют открыть для больных с коронавирусом отделение на 60 коек, однако в больнице ощущается кадровый голод.

Об этом "Суспільному" сообщил главный врач учреждения Дмитрий Черепов, передает RegioNews.

По его словам, открытие отделения будет зависеть от того, наберут ли необходимый медицинский персонал.

На каждое развернутое 60-коечное отделение нужно 63 специалиста. Это врачи, медсестры, санитары. На сегодня по 120 открытым кроватям у нас полностью обеспечен кадровый набор. С открытием новых 60 коек у нас идет задача привлекать людей извне", - сказал он.

По словам директора Харьковского городского Департамента здравоохранения Юрия Сороколата, еще одна проблема - это обеспечение заведения кислородом.

Самое главное - это не открыть кровати, а еще должны быть бригады. У нас дефицит кадров на сегодня. Все то, что мы открываем, необходимо обеспечить бригадами, которые будут посуточно обслуживать этих пациентов. Это одна из самых тяжелых проблем", - сказал Сороколат.

Напомним, в Украине впервые более 3 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, больше всего заражений выявили в Киеве, Тернопольской и Одесской областях.

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