09:49  11 сентября
В Украине впервые более 3 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
10:58  11 сентября
Тимошенко одолела COVID-19, но лечит воспаление легких: что известно о состоянии лидера "Батькивщины"
08:14  11 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2020, 14:14 6

В Харькове не хватает врачей для открытия "ковидных" отделений

11 сентября 2020, 14:14 6
Читайте також українською мовою
Также остро стоит проблема обеспечения учреждений кислородом
Также остро стоит проблема обеспечения учреждений кислородом
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В Харьковской клинической многопрофильной больнице №17 планируют открыть для больных с коронавирусом отделение на 60 коек, однако в больнице ощущается кадровый голод.

Об этом "Суспільному" сообщил главный врач учреждения Дмитрий Черепов, передает RegioNews.

По его словам, открытие отделения будет зависеть от того, наберут ли необходимый медицинский персонал.

На каждое развернутое 60-коечное отделение нужно 63 специалиста. Это врачи, медсестры, санитары. На сегодня по 120 открытым кроватям у нас полностью обеспечен кадровый набор. С открытием новых 60 коек у нас идет задача привлекать людей извне", - сказал он.

По словам директора Харьковского городского Департамента здравоохранения Юрия Сороколата, еще одна проблема - это обеспечение заведения кислородом.

Самое главное - это не открыть кровати, а еще должны быть бригады. У нас дефицит кадров на сегодня. Все то, что мы открываем, необходимо обеспечить бригадами, которые будут посуточно обслуживать этих пациентов. Это одна из самых тяжелых проблем", - сказал Сороколат.

Напомним, в Украине впервые более 3 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, больше всего заражений выявили в Киеве, Тернопольской и Одесской областях.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Харьков коронавирус медики больницы врачи Харьковская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Рада не будет прекращать работу из-за коронавируса у депутатов
11 сентября 2020, 13:52
Страшное ДТП под Киевом: погиб еще один человек
11 сентября 2020, 13:13
"Оранжевый" Киев: какие ограничения вводит столица
11 сентября 2020, 13:02
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Все публикации »
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Все блоги »