В Украине еще более 9 тысяч человек заболели COVID-19

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19

Фото из открытых источников

В Украине обнаружили 9432 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

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