В Украине еще более 9 тысяч человек заболели COVID-19
За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19
За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19
В Украине обнаружили 9432 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Киевской областях.
Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
Кроме того, за минувшие сутки умерли 147 человек, выздоровели 10 016 пациентов.
За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19.
Самая сложная ситуация в Киеве (+885), Харьковской области (+713), Киевской области (+627), Полтавской области (+518), Одесской области (+544).
С начала пандемии в стране оправились от COVID-19 720 009 пациентов.
Напомним, ранее стало известно, когда украинцы смогут вернуться к привычному ритму жизни после COVID.
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