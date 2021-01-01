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01 января 2021, 10:49 4

В Украине еще более 9 тысяч человек заболели COVID-19

01 января 2021, 10:49 4
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За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19
За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19
Фото из открытых источников
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В Украине обнаружили 9432 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, за минувшие сутки умерли 147 человек, выздоровели 10 016 пациентов.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19.

Самая сложная ситуация в Киеве (+885), Харьковской области (+713), Киевской области (+627), Полтавской области (+518), Одесской области (+544).

С начала пандемии в стране оправились от COVID-19 720 009 пациентов.

Напомним, ранее стало известно, когда украинцы смогут вернуться к привычному ритму жизни после COVID.

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