В Украине за сутки подтвердили 2107 новых заражений COVID-19
За прошедшие сутки зафиксировано 35 летальных случаев, 578 пациентов выздоровели
За прошедшие сутки зафиксировано 35 летальных случаев, 578 пациентов выздоровели
С начала пандемии в Украине COVID-19 заболело 135 894 человек, из них 2846 летальных случаев, 62 227 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего заражений за прошедшие сутки обнаружили во Львовской - 188, Ивано-Франковской - 176, Тернопольской - 158 областях, а также в Киеве - 240.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 4375 случаев;
- Волынская область — 5828 случаев;
- Днепропетровская область — 2697 случаев;
- Донецкая область — 1627 случаев;
- Житомирская область — 3678 случаев;
- Закарпатская область — 8049 случаев;
- Запорожская область — 1882 случая;
- Ивано-Франковская область — 10187 случаев;
- Кировоградская область — 854 случая;
- г. Киев — 15032 случая;
- Киевская область — 6192 случая;
- Львовская область — 15695 случаев;
- Луганская область — 431 случай;
- Николаевская область — 1581 случай;
- Одесская область — 8380 случаев;
- Полтавская область — 945 случаев;
- Ровенская область — 9660 случаев;
- Сумская область — 1858 случаев;
- Тернопольская область — 7225 случаев;
- Харьковская область — 10833 случая;
- Херсонская область — 496 случаев;
- Хмельницкая область — 3100 случаев;
- Черновицкая область — 11109 случаев;
- Черкасская область — 1894 случая;
- Черниговская область — 2286 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР.
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