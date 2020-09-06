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06 сентября 2020, 10:29 8

В Украине за сутки подтвердили 2107 новых заражений COVID-19

06 сентября 2020, 10:29 8
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За прошедшие сутки зафиксировано 35 летальных случаев, 578 пациентов выздоровели
За прошедшие сутки зафиксировано 35 летальных случаев, 578 пациентов выздоровели
pixabay.com
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С начала пандемии в Украине COVID-19 заболело 135 894 человек, из них 2846 летальных случаев, 62 227 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего заражений за прошедшие сутки обнаружили во Львовской - 188, Ивано-Франковской - 176, Тернопольской - 158 областях, а также в Киеве - 240.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 4375 случаев;
  • Волынская область — 5828 случаев;
  • Днепропетровская область — 2697 случаев;
  • Донецкая область — 1627 случаев;
  • Житомирская область — 3678 случаев;
  • Закарпатская область — 8049 случаев;
  • Запорожская область — 1882 случая;
  • Ивано-Франковская область — 10187 случаев;
  • Кировоградская область — 854 случая;
  • г. Киев — 15032 случая;
  • Киевская область — 6192 случая;
  • Львовская область — 15695 случаев;
  • Луганская область — 431 случай;
  • Николаевская область — 1581 случай;
  • Одесская область — 8380 случаев;
  • Полтавская область — 945 случаев;
  • Ровенская область — 9660 случаев;
  • Сумская область — 1858 случаев;
  • Тернопольская область — 7225 случаев;
  • Харьковская область — 10833 случая;
  • Херсонская область — 496 случаев;
  • Хмельницкая область — 3100 случаев;
  • Черновицкая область — 11109 случаев;
  • Черкасская область — 1894 случая;
  • Черниговская область — 2286 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР.

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