В Минздраве назвали регионы, где больше всего загружены больницы из-за COVID-19

В целом по стране показатель загруженности пациентами с коронавирусом составляет 24%

В целом по стране показатель загруженности пациентами с коронавирусом составляет 24%

Фото: flickr

В четырех областях Украины и Киеве загруженность коек в больницах, принимающих пациентов с COVID-19 составляет 50%.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Наибольшая загруженность у нас сейчас вj Львовской области, она составляет чуть более 53% от общего количества коек. Менее 50%, но на уровне 48% - город Киев, такой же процент в Ивано-Франковске, Черновицкой области. Ровенская область на уровне 46%. Это те регионы, которые составляют фактически 50%", - рассказал Степанов.

Он добавил, что существуют четкие критерии маршрутизации пациентов и требования к их госпитализации именно в определенные больницы.

Минздрав контролирует, сверяет все маршруты, которые есть в разных областях, и требует строгого соблюдения маршрутов госпитализации. Это важно, потому что именно эти больницы, которые определены, получают финансирование на больных COVID-19", - пояснил министр.

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Напомним, в Украине за сутки выявили 1433 новых больных COVID-19, зафиксировано 19 летальных случаев, 752 пациента выздоровели.