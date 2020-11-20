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20 ноября 2020, 10:59 16

Вакцина от COVID-19: Степанов заверил, что в стране есть условия для ее хранения

20 ноября 2020, 10:59 16
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В Минздраве готовы к любому развитию событий, но сначала стоит дождаться регистрации вакцины
В Минздраве готовы к любому развитию событий, но сначала стоит дождаться регистрации вакцины
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что Украина готова к транспортировке и хранению вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, даже при очень низких температурах.

Как передает RegioNews, об этом говорится в видеообращении Степанова.

Сейчас много говорят о различных сообщениях, в том числе от кампании по холодовой цепи у вакцины, сохранении этой вакцины. И потом различные эксперты начинают говорить, что Украина к чему-то не готова - это не так, Украина готова. В том числе, у нас есть холодильные установки, которые смогут хранить вакцину даже при температуре, если так и будет, до -70 градусов, и мы готовы к любому развитию событий", - сообщил министр.

Он добавил, что в Минздраве готовы к любому развитию событий, но сначала стоит дождаться регистрации вакцины.

Напомним, ранее Степанов попросил депутатов дать больше денег на медицину.

коронавирус вакцина карантин Минздрав Максим Степанов
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