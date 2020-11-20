Вакцина от COVID-19: Степанов заверил, что в стране есть условия для ее хранения

Как передает RegioNews, об этом говорится в видеообращении Степанова.

Сейчас много говорят о различных сообщениях, в том числе от кампании по холодовой цепи у вакцины, сохранении этой вакцины. И потом различные эксперты начинают говорить, что Украина к чему-то не готова - это не так, Украина готова. В том числе, у нас есть холодильные установки, которые смогут хранить вакцину даже при температуре, если так и будет, до -70 градусов, и мы готовы к любому развитию событий", - сообщил министр.