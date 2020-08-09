10:18  09 августа
В Украине обнаружили еще почти 1200 случаев коронавируса
12:28  09 августа
Исполняющий обязанности мэра Луцка заболел COVID-19
09:55  09 августа
На Донбассе с начала текущих суток обстрелов не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
09 августа 2020, 10:59 2

В порт Южный зашел греческий сухогруз с больными COVID-19 членами экипажа

09 августа 2020, 10:59 2
Читайте також українською мовою
Коронавирус обнаружили в 11 моряков
Коронавирус обнаружили в 11 моряков
Фото: Думская
Читайте також
українською мовою

В порт Южный Одесской области зашел сухогруз PATRA под флагом Греции, половина экипажа которого больна коронавирусом.

Об этом Думской сообщил директор Лабораторного центра МЗ Украины на водном транспорте Николай Голубятников, пишет RegioNews.

Судно пришло из египетского порта Эль-Дехейла с экипажем из 22 моряков. На рейде в порту Южный выяснилось, что несколько человек имеют признаки ОРВИ.

При тестировании на коронавирус у 11 моряков тест оказался положительным.

По данным издания, моряки застрахованы, поэтому они будут помещены в одно из лечебных учреждений.

Напомним, В Украине сегодня обнаружили еще почти 1200 случаев коронавируса

Одесса порт Южный коронавирус корабли моряки COVID-19
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине обнаружили еще почти 1200 случаев коронавируса
09 августа 2020, 10:18
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
08 августа 2020, 19:00
Во Львове польское консульство приостановило работу из-за коронавируса
08 августа 2020, 18:30
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »