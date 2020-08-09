В порт Южный зашел греческий сухогруз с больными COVID-19 членами экипажа
Коронавирус обнаружили в 11 моряков
Коронавирус обнаружили в 11 моряков
В порт Южный Одесской области зашел сухогруз PATRA под флагом Греции, половина экипажа которого больна коронавирусом.
Об этом Думской сообщил директор Лабораторного центра МЗ Украины на водном транспорте Николай Голубятников, пишет RegioNews.
Судно пришло из египетского порта Эль-Дехейла с экипажем из 22 моряков. На рейде в порту Южный выяснилось, что несколько человек имеют признаки ОРВИ.
При тестировании на коронавирус у 11 моряков тест оказался положительным.
По данным издания, моряки застрахованы, поэтому они будут помещены в одно из лечебных учреждений.
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