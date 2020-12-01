Тайна локдауна выходного дня

Нам обещали, что локдаун выходного дня позволит разорвать цепь заболеваний. На самом деле – НЕТ! Заявления министра Степанова тому доказательство.

Нам обещали, что локдаун выходного дня позволит разорвать цепь заболеваний. На самом деле – НЕТ! Заявления министра Степанова тому доказательство.

Общество ищет и не может найти логику этого ноу-хау власти.

Проанализировав разноплановую информацию вокруг локдауну выходного дня, мы с коллегами пришли к выводам, которые нас шокировали.

Мы с вами кажется становимся свидетелями тотального циничного рейдерства и мародерства со стороны Властной команды. Когда группа людей, которая наворовала средства на коррупционных схемах решила эти средства легализовать. Как? Правильно – вложив их в какой-то бизнес!

Но покупать работающий бизнес, во-первых, дорого, а во вторых, бизнесмен банально не захочет его продавать. Отжать бизнес у олигархов страшно, а вот рентабельный малый и средний бизнес здесь они смелые.

Теперь описываю как это работает. Шаг первый – они должны были определить рентабельный бизнес. Предприятия, которые не работают в выходные, уменьшают свою доходность в среднем на 40-50 %. Поэтому такая политика "локдауна" уже ведет к банкротству части предприятий и дает возможность оценить его рентабельность.

Шаг второй - они за счет общего локдауна приведут предпринимателей к мысли продавать бизнес хоть за какие-то деньги.

Шаг третий - это скупка за бесценок рентабельного бизнеса и легализация миллиардных коррупционных поступлений.

У нас есть впечатление, что власть глупая и слабая, но на самом деле она циничная и прагматичная.