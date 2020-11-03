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03 ноября 2020, 19:48 6

В Минздраве подтвердили, что хотят ввести "карантин выходного дня"

03 ноября 2020, 19:48 6
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Адаптивный карантин будет продлен со следующего понедельника
Адаптивный карантин будет продлен со следующего понедельника
Фото: скриншот видео
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Вопрос введения в Украине "карантина выходного дня" действительно обсуждается, а карантинные меры, которые действуют сейчас, будут продлены с 9 ноября.

Об этом заявил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Это был разговор, но рассматривается вопрос о том, как работать и применять ограничительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что карантин в Украине будет действовать до конца 2020 года.

Карантин у нас с марта месяца он продолжается до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника", - подытожил Ляшко.

Напомним, в Украине с понедельника могут ввести жесткий карантин, власть может ввести карантин "выходного дня".

коронавирус карантин Минздрав Виктор Ляшко пандемия
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