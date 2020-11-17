Умер народный артист Украины Роман Виктюк
Советский, украинский и российский театральный режиссер скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Театр Романа Виктюка.
Об утрате сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.
Сегодня, 17 ноября 2020 года, на 85-м году от нас ушел наш Мастер – великий, непревзойденный режиссер, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно, - сообщили в театре.
Известно, что сначала его поместили в отделение терапии, однако затем состояние режиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию.
Не стало Романа Григорьевича Виктюка Сегодня, 17 ноября 2020 года, на 85-м году от нас ушел наш Мастер – великий,...Posted by Театр Романа Виктюка on Tuesday, November 17, 2020
Роман Виктюк - советский, украинский и российский театральный режиссер. Он родился в октябре 1936 года во Львове. За свою жизнь режиссер поставил более 250 спектаклей, созданных в театрах Украины, Литвы, Латвии, России, Италии, США, Финляндии и других стран.
Виктюк - народный артист Украины (2006), народный артист России (2009).
Напомним, ранее сообщалось, что новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавирус.